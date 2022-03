Die Landauer Arbeitsagentur lädt zur teils digitalen Berufsberatung in der Woche der Ausbildung vom 14. bis 18. März. Von Montag bis Freitag gibt es in digitalen Veranstaltungen Informationen aus erster Hand, kündigt die Arbeitsagentur an. Regionale Arbeitgeber und die Handwerkskammer der Pfalz (HWK) geben online Einblicke in ihren Betrieb und stellen verschiedene Berufsfelder sowie Ausbildungs- und duale Studienmöglichkeiten vor. Die Berufsberater und Vertreter der HWK informieren am Donnerstag, 17. März, in Landau auf dem Rathausplatz vor der Schwanen-Apotheke persönlich an Meeting-Points jeweils von 12 bis 18 Uhr. Anmeldung bis zum 11. März per E-Mail an landau.berufsperspektiven@arbeitsagentur.de.