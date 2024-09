Die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Landau ist im August erneut gestiegen. Mit 14.063 Arbeitslosen in den kreisfreien Städten Landau und Neustadt sowie den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und SÜW waren 673 Frauen und Männer mehr registriert als vor einem Monat und 1469 mehr als im August 2023. Das teilt die Arbeitsagentur mit. „Dieser relativ starke Anstieg ist untypisch für den Spätsommer“, erläutert Christina Horix, Bereichsleiterin der Agentur für Arbeit Landau. Als Gründe führt sie zum einen junge Menschen an, die sich wegen der späten Ferien nach Abschluss einer Ausbildung oder eines Studiums arbeitslos melden und sich neu orientieren. Zum anderen beenden immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine die Sprach- und Integrationskurse und werden nun statistisch im Status Arbeitslos erfasst und nun eine Arbeitsstelle suchen. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,3 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent; vor einem Jahr lag sie bei 4,5 Prozent. Die drei Jobcenter in der Region – Deutsche Weinstraße, Germersheim und Landau-Südliche Weinstraße – betreuten zum Stichtag Mitte August insgesamt 7726 Arbeitslose.