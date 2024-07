Im Herbst startet das neue Ausbildungsjahr, und laut Arbeitsagentur bieten sich noch viele Chancen für junge Menschen, die ins Berufsleben einsteigen wollen. „#Lösungsfinder… Noch keinen Plan? Dann komm vorbei!“ lautete das Motto der Berufsberatung, die jetzt Jugendlichen im Foyer der Agentur die vielfältigen Möglichkeiten aufzeigte. Mit dabei waren die Pflegefachschule des Klinikums Landau – SÜW sowie die Nardini-Pflegeschule am Vinzentius Krankenhaus Landau, die Handwerkskammer der Pfalz, die Firmengruppe Gerach und die Bundeswehr. Sie alle hatten ein Ziel: Die jungen Berufsanwärter für spannende Berufsbilder zu begeistern sowie ihnen Alternativen und Lösungen an die Hand zu geben. Jugendliche, die jetzt noch unschlüssig sind, wie es nach den Sommerferien weiter geht, können sich bei der Berufsberatung melden. Aktuell sind in der Region noch zahlreiche Ausbildungsplätze frei. E-Mail: landau.berufsberatung@arbeitsagentur.de