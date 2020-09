Gearbeitet in Höhe der Anschlussstelle wird laut LBM auch von 11. September, 18 Uhr, bis 14. September, 6 Uhr, sollte die Witterung das zulassen. Während der gesamten Bauzeit kann der Verkehr von Landau in Fahrtrichtung Pirmasens die Baustelle uneingeschränkt passieren. Der Verkehr von Pirmasens in Fahrtrichtung Landau wird an der Anschlussstelle von B 10 und B 48 bei Annweiler über die B 48, L 508 und die L 509 nach Landau geleitet. Im Zuge des Bauvorhabens wird es weitere Sanierungsarbeiten am Knotenpunkt von L 505 und Eußerthaler Straße und im weiteren Verlauf der L 505 geben. Die Verkehrsführung wird dort mit einer Ampelanlage geregelt. Für die Sperrung der Anschlussstelle wird eine Umleitung ausgeschildert. Die Kosten für das gesamte Bauprojekt liegen bei etwa 460.000 Euro.