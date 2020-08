Die Bauarbeiten an der B 38 bei Schweigen-Rechtenbach sind abgeschlossen. Am Mittwochabend hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer den Streckenabschnitt für den Verkehr freigegeben. Nun ist der Grenzverkehr mit Frankreich wieder ohne große – und mitunter verwirrende – Umleitungen möglich. Der LBM war seit Mitte Mai zu Gange, um den Fahrbahnbelag der Bundesstraße zu erneuern. Die Arbeiten waren in vier Bauabschnitte aufgeteilt, wofür verschiedene Strecken gesperrt und Umleitungen eingerichtet wurden. Staus, orientierungslose Fahrer und Abkürzungsversuche waren an der Tagesordnung. Insgesamt wurde eine Strecke von 1,1 Kilometern mit zwei Kreiseln ausgebaut. Der LBM hat die Gesamtkosten mit rund 480.000 Euro veranschlagt. Am Montag wird ein weiterer Streckenabschnitt der B 38 für den Verkehr freigegeben. Die Arbeiten für die Ortsumgehung Impflingen sind vollendet. Spatenstich dafür war im Dezember 2016.