Die Pfalzwerke Netz AG teilt mit, dass in Herxheimweyher Erweiterungsmaßnahmen im Stromversorgungsnetz durchgeführt werden müssen. Die Arbeiten werden von Mittwoch, 16. November, bis Freitag, 18. November, in der Zeit zwischen 7 Uhr und 17 Uhr erfolgen. Die Stromversorgung wird mittels eines Ersatzstromaggregats gewährleistet. Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist während der Durchführung der Arbeiten nicht möglich. Wer Fragen hat, kann sich an die Hotline des Kundenservice der Pfalzwerke unter Telefon 0621 5852010 wenden.