Die Verbandsgemeinde Edenkoben arbeitet an einem Vorsorgekonzept gegen Hochwasser und Starkregen. In Edesheim werden bereits Maßnahmen umgesetzt.

Im Rückhaltebecken Ölmühle in der Ludwigsstraße in Edesheim wird wieder gearbeitet. Dabei soll noch einmal Erde abgetragen werden, um das maximale Retentionsvolumen zu erreichen. Sind diese Arbeiten erledigt, sind die Maßnahmen abgeschlossen und die Leistungsfähigkeit im Hochwasserfall ist vollends wieder hergestellt, teilt die Verbandsgemeinde Edenkoben mit. Ausgeführt werden die Arbeiten erneut von der Firma Kaiser aus Esthal, die bereits im September 2025 den ersten Teil übernommen hatte.

Parallel dazu lässt die Verbandsgemeinde Edenkoben ein örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept erarbeiten. Der offizielle Startschuss dafür fiel im November 2022. Bis Mitte des Jahres soll das Konzept fertig und dem Verbandsgemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Einige Maßnahmen, etwa Ertüchtigungen bestehender Hochwasserschutzeinrichtungen wie in Edesheim, werden bereits jetzt umgesetzt.