Blaue Segelflosser, gelbe Fadenfische, neongrüne Zwergbärblinge, koifarbene Schwertträger, rote oder schwarze Neonsalmler gefällig? Am Sonntag, 10. Oktober, veranstaltet der Verein Aquarien- und Terrarienfreunde SÜW 1963 in seinem Vereinsheim in der Bahnhofstraße 28 in Knöringen von 14 bis 17 Uhr wieder eine Fischbörse. Angeboten werden über 50 Fischarten aus eigener Nachzucht, darunter Barben, Buntbarsche, Salmler, Welse und Zwergbuntbarsche sowie lebendgebärende Guppys, Platys und Schwertträger, wie Schriftführer Markus Zwick mitteilt. Zudem können Zwerggarnelen in verschiedenen Farben, zum Beispiel in gelb, schwarz oder himmelblau, und auch Wasserpflanzen erworben werden.