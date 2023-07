Die Stadt Landau hat bei den jüngsten Radfahrkontrollen in der Fußgängerzone rund 30 Verstöße registriert.

Seit die Stadt die Zuständigkeit für die Überwachung des fließenden Verkehrs im Stadtgebiet von der Polizei übernommen hat, werden nicht nur regelmäßig Autofahrer „geblitzt“, sondern der kommunale Vollzugsdienst überprüft mehrmals im Monat auch die Radfahrer. Wie Ordnungsdezernent Lukas Hartmann mitteilt, begehen auch Radfahrer Regelverstöße, die geahndet werden. „Ziel aller Kontrollen ist immer mehr Sicherheit für die Verkehrsteilnehmenden in unserer Stadt.“

Klagen über Radfahrer

Aufgrund von Beschwerden hat die Stadt in der zurückliegenden Woche an mehreren Tagen zu verschiedenen Uhrzeiten das Durchfahrtsverbot für den Radverkehr in der Fußgängerzone kontrolliert. Das ist laut Hartmann mit die häufigste Kritik, die im Zusammenhang mit dem Radverkehr in Landau geäußert wird.

Für Radfahrer gilt: Gehwege dürfen von Erwachsenen nur befahren werden, wenn sie ein Kind bis zehn Jahre begleiten. Einbahnstraßen sind für den Radverkehr entgegen der Fahrtrichtung nur dann frei, wenn dies durch ein Verkehrszeichen zugelassen ist. Radwege dürfen nur in der zugelassenen Fahrtrichtung befahren werden. Und: In Landau ist das Radfahren in der Fußgängerzone lediglich von Montag bis Samstag zwischen 18.30 und 11 Uhr sowie an Sonntagen erlaubt.