Landrat Dietmar Seefeldt sowie die Bürgermeister der Verbandsgemeinden im Kreis Südliche Weinstraße appellieren angesichts des Krieges in der Ukraine an Hauseigentümer und Vermieter, freie Unterkünfte den Behörden zu melden. Das teilt die Kreisverwaltung mit. „Wir alle sind schockiert über die Bilder aus der Ukraine und wir begreifen jetzt schmerzlich, dass Frieden nicht selbstverständlich ist. Wir sind in der Pflicht, die Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, sicher unterzubringen. Wenn Sie Hauseigentümer oder Vermieter sind und freie Unterkünfte zur Verfügung haben, melden Sie diese bitte an die zuständigen Verbandsgemeinden im Kreis“, appellieren die Politiker. „Der russische Angriffskrieg verursacht großes Leid und zwingt zahlreiche Menschen in der Ukraine, ihre Heimat zu verlassen. Daher bitten wir Sie: Seien Sie solidarisch und helfen Sie mit, den Menschen eine Unterkunft in Sicherheit zu bieten.“

Dabei gehe es vor allem um Vorsichtsmaßnahmen. Derzeit wisse niemand, wie viele Menschen Zuflucht und Schutz in der Region suchen werden und wann das sein wird, heißt es weiter in dem Appell. Rechtliche Fragen, beispielsweise zu Mietkostenerstattungen, werden derzeit geprüft. Zu weiteren Informationen zu Ansprechpartnern in den Verbandsgemeinden gelangt man über einen Link auf der Internetseite des Kreises unter www.suedliche-weinstrasse.de.