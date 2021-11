Wegen der angespannten Infektionslage und der dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie appellieren die Landräte Fritz Brechtel (Germersheim) und Dietmar Seefeldt (SÜW) sowie Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch (alle CDU) an das Land, „die Reaktivierung der etablierten und gut funktionierenden Impfzentren sowie der mobilen Impfteams zu veranlassen, damit alle Impfwilligen rasch geimpft werden können“. In einem Schreiben wenden sich die drei Verwaltungschefs damit an den Gesundheitsminister des Landes, Clemens Hoch.

„In der Südpfalz ist der Landkreis Germersheim seit drei Wochen wieder massiv betroffen. Gleichzeitig ist rund ein Drittel der Bevölkerung nicht geimpft, allen Geimpften sollte möglichst bald die dritte Impfung angeboten werden können“, so Hirsch, Brechtel und Seefeldt. In ihrem Schreiben weisen sie auch auf die zunehmende Zahl der Impfdurchbrüche.

„Insbesondere mit mobilen Teams könnten auch größere Impfeinsätze, zum Beispiel in Senioreneinrichtungen, in einer erweiterten Region sichergestellt werden“, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung. Zudem werde die Auffrischimpfung die Impfstellen zusätzlich belasten. „Dies könnte mit einem regionalen Impfzentrum in der Südpfalz und mobilen Impfmöglichkeiten deutlich abgefedert werden.“

Gleichzeitig könnte so die niedergelassene Ärzteschaft entlastet werden, „die dieser zusätzlichen Aufgabe nicht in dem notwendigen Umfang nachkommen kann oder will“. Die Gesundheitsämter könnten jedenfalls nicht zur Impfstelle werden, da sie jetzt schon überlastet seien.