Den internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen nehmen die Südpfälzer Gleichstellungsbeauftragten und die Verwaltungschefs zum Anlass

für einen Appell: „Suchen Sie sich bitte Hilfe! Bitte nehmen Sie Unterstützung an!“ In einer Pressemitteilung verweisen sie darauf, dass in Deutschland alle drei Tage eine Frau durch häusliche Gewalt stirbt. Diese Femizide müssten auch als solche definiert werden. Immer noch werde die Tötung aufgrund des weiblichen Geschlechts als Beziehungs- oder Eifersuchtsdrama betitelt und nicht als Femizid benannt, heißt es weiter. „Dabei sind es gerade keine Beziehungstaten und keine Eifersuchtsdramen, sondern Frauen sterben weil, sie Frauen sind. Hinschauen! Einmischen! Tätig werden!“, mahnen die südpfälzischen Gleichstellungsbeauftragten Lisa-Marie Trog (Landkreis Germersheim), Isa Stähle (Landkreis Südliche Weinstraße) und Evi Julier (Stadt Landau) an. Angebote zur Hilfe Die drei Frauen und Beauftragte aus den Verbandsgemeinden sowie aus dem Pfalzklinikum möchten mit einer Tütenaktion ein Zeichen gegen Gewalt setzen. Sie machen darin auf Angebote wie das Hilfetelefon aufmerksam und verteilen auch andere Kleinigkeiten. Bis zum 26. November werden die Tüten vor einigen Verwaltungsgebäuden der Verbandsgemeinden und in den Kreisverwaltungen Südliche Weinstraße und Germersheim sowie der Stadtverwaltung Landau ausgelegt. „Wenn Sie jemanden kennen, der von Gewalt betroffen ist oder Sie selbst von Gewalt betroffen sind, suchen Sie sich bitte Hilfe“, ermutigen auch Landrat Fritz Brechtel (Germersheim), Landrat Dietmar Seefeldt (SÜW) und Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Info Hilfe gibt es beispielsweise auch unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 116 016. Unter natürlich bei den Gleichstellungsbeauftragten unter Telefon 07274 53 1109, 06341 940 120 sowie 06341 13 1080.