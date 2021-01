Am Sonntag hat der Verein „Silberstreif – gegen Altersarmut in Landau“ die ersten FFP2-Masken an die ihm betreuten bedürftigen älteren Menschen verteilt, nachdem seit Montag strengere Vorschriften gelten. Wie berichtet, hatte der Verein angekündigt, für 100 Kundinnen und Kunden je fünf FFP2-Masken beschaffen zu wollen. Vier Apotheken aus Landau haben sofort reagiert und jeweils 100 Masken gespendet: die Adler-, Beethoven-, Engel- und Markt-Apotheke. Vorsitzende Christine Baumann dankte den Apothekern für diese spontane Reaktion. Da der Verein zusätzliche Masken gekauft hatte, können 100 Bedürftige mit einem 5er-Pack versorgt werden.

Mehr zum Thema