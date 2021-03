Ein Kommentar auf der Überweisung eines Bußgeldes wird den Autofahrer wieder einholen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann belangt, weil er seinen Wagen in der Queichstraße in Siebeldingen auf der falschen Straßenseite geparkt hatte. Am nächsten Tag entdeckte die Mitarbeiterin der Verbandsgemeinde Landau-Land, dass der Fahrer in derselben Straße erneut falsch geparkt hatte. Wieder heftete sie ihm einen Strafzettel über 15 Euro an die Scheibe. Als der Fahrer dann die 30 Euro Geldbuße überwies, vermerkte er laut Polizei im Feld des Verwendungszweckes die Worte: „Einmal reicht doch du Arschloch“. Das löste eine Strafanzeige wegen Beleidigung aus.