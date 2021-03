Am frühen Samstagmorgen kam es zu einer Körperverletzung in der Hauptstraße in Freimersheim. Laut Zeugenangaben hat ein 33-Jähriger laut auf der Straße herumgegrölt, sodass ihn mehrere Anwohner zur Ruhe ermahnten. Mit einem 43-jährigen Anwohner kam es schließlich zum Streit, bei dem der 33-jährige Störenfried zweimal ins Gesicht geschlagen wurde. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann dabei leicht verletzt. Der Geschädigte war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.