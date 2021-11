Nachverdichtung ist gut und schön, aber nicht in jeder Ausprägung. So melden sich sinngemäß Anwohner der Münchener Straße in Landau zu Wort.

Sie reagieren auf einen Bericht in der RHEINPFALZ vom 29. Oktober über ein Gespräch mit dem Landauer Bauamtsleiter Christoph Kamplade über die Gestaltungsmöglichkeiten einer Kommune in Bebauungsplanfragen, „Nachverdichtung das Gebot der Stunde“. Thema war auch das Bauvorhaben in der Münchener Straße 10. Die Familien Dawo, Drobinoha, Engel, Frey, Weis und Mehrhof betonen, sie und weitere 150 Unterzeichner einer Petition an den Stadtrat wehrten sich nicht gegen eine Nachverdichtung an sich, sondern lediglich gegen die „unverhältnismäßige Größe und Lage“ des geplanten Neubaus in der Münchener Straße.

Zweierlei Maß?

Dort möchte ein Investor einen Teil des Altbaus abreißen und ein Gebäude mit fünf Wohnungen bauen. Die Anwohner verweisen darauf, dass der Stadtrat bei anderen Projekten sein Veto eingelegt habe, weil es um den Schutz der Baustruktur gehe. „Da wird jetzt auch ein Bebauungsplan aufgestellt. Wir hier im Horst haben Doppelhäuser mit eher kleinen Grundstücken. Da passt ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen natürlich locker hin“, heißt es in der Stellungnahme der Anwohner.

Sie fragen sich, ob sie im falschen Viertel wohnen? „Wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Haben die kleinen Leute im alten gewachsenen Horst im Stadtrat keine Lobby?“ Die Anwohner berichten, dass bisher die Stadtratsfraktionen der SPD, der Freien Wähler, von Pfeffer & Salz und der FDP sowie der Fraktionsvorsitzende der CDU vor Ort gewesen seien und Verständnis gezeigt hätten. Die Grünen hätten ihren Besuch angekündigt. „Wir hoffen also, dass das Thema Münchener Straße noch nicht abgehakt ist, auch wenn bereits eine Bauvoranfrage positiv beschieden wurde.“