Die erste Runde ist gelaufen, im Wortsinn: Zum Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ hat es einen Stadtteilspaziergang durch den Horst gegeben. Er findet seine Fortsetzung am Donnerstag, 23. Juni, durch das Quartier Thomas Nast.

Zugleich hat die Stadt eine Befragung von Hauseigentümern und Gewerbetreibenden gestartet.

Beim Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt geht es darum, den Landauer Norden, etwa die Quartiere Horst und Thomas Nast, fit für die Zukunft zu machen. Nach einem ersten Workshop, der gut besuchten Auftaktveranstaltung im April und der aktuell noch laufenden Haushaltsbefragung geht die Beteiligung für das wichtige Projekt jetzt mit zwei Stadtteilspaziergängen in die nächste Runde. Der Anfang wurde mit einer Tour durch den Horst gemacht, bei dem mehr als 20 Bewohnerinnen und Bewohner der Einladung der Stadtverwaltung und des beauftragten Planungsbüros gefolgt waren.

Verkehr ein Problem im Horst

Ideen und Anregungen gab es vor allem zur Beruhigung beziehungsweise Verbesserung der Verkehrssituation für alle und zum Thema Nachverdichtung. Besonders wichtig war den Horstlern auch die Aufwertung des Danziger Platzes und der Spiel- und Sportflächen im Horst.

„Das Förderprogramm birgt große Chancen für das Gebiet“, ist Oberbürgermeister Thomas Hirsch überzeugt. Er hoffe daher, dass auch die noch kommenden Beteiligungsformate nutzen. Mit dem Programm soll die Wohn- und Lebensqualität verbessert und der Zusammenhalt vor Ort gestärkt werden.

Wie geht es weiter? Am Donnerstag, 23. Juni, folgt der zweite Spaziergang im Quartier Thomas Nast. Getroffen wird sich um 17 Uhr an der Sparkasse in der Horststraße 52 bis 54. Für den Rundgang sind zwei bis zweieinhalb Stunden eingeplant.

Befragung hat begonnen

Ab sofort ist auch die Meinung der Hauseigentümer sowie der Gewerbetreibenden gefragt. Bis einschließlich Dienstag, 19. Juli, können Wünsche, Bedarfe und etwaige Gestaltungspläne bezüglich des eigenen Grundstücks oder Wohnobjekts sowie zur gewerblichen Entwicklung in Landau Nord mitgeteilt werden. Noch bis einschließlich Donnerstag, 30. Juni, läuft außerdem die allgemeine Haushaltsbefragung.

Ausführliche Informationen zum Prozess und zu allen Beteiligungsmöglichkeiten – digital und auch analog – finden Interessierte unter www.mitredeninLD.de.

Kontakt

Schon vor dem Rundgang können der Verwaltung bestimmte Punkte gemeldet werden, die in den Rundgang einbezogen werden sollen. Ansprechpartnerin ist Lisa Doll vom Stadtplanungsbüro Sven Fries in Speyer. Sie ist telefonisch unter der Nummer 06232 8709335 oder per E-Mail an lisa.doll@stadtberatung.info zu erreichen.