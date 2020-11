In Ilbesheim (Kreis Südliche Weinstraße) hat am Sonntagabend ein Haus in der Dorfmitte gebrannt. Laut Polizei kam ein Anwohner leicht verletzt ins Krankenhaus. Das Feuer war gegen 20 Uhr beim Kochen in der Küche des Anwesens ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich über die Dunstabzugshaube in Richtung des Dachgebälks aus. Wie die Polizei weiter mitteilt, habe die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle gehabt. Der entstandene Gebäudeschaden liege im fünfstelligen Bereich.