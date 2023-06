Das Anwesen eines mutmaßlichen Reichsbürgers in der Siebeldinger Weinstraße fällt auf. Am Hoftor hängen zahlreiche Schriftstücke mit Parolen. Diese sind unlängst mit einem schwarzen, unleserlichen Schriftzug übertüncht worden, der nun über den Flyern prangt. Das hat ein aufmerksamer Bürger der RHEINPFALZ mitgeteilt. Die Polizeidirektion Landau wusste von diesem Fall bisher nichts und will der Sache nun nachgehen. Eine Anzeige sei diesbezüglich bis dato nicht eingegangen, heißt es auf Anfrage. Unterdessen dauern die Ermittlungen gegen den 51-jährigen, mutmaßlichen Reichsbürger weiter an, teilt die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mit. Wie berichtet, ist der Mann von einem Zeugen durch die Aussage belastet worden, er habe Feuerlöscher zu Flammenwerfern umbauen und gegen Polizisten einsetzen wollen. Nach Angaben der Landauer Staatsanwaltschaft sitzt der Mann derzeit in Untersuchungshaft. Demnächst muss er sich auch wegen anderer Delikte vor dem Landgericht in Landau verantworten. Dabei geht es laut Staatsanwaltschaft um Drogenhandel und Waffenbesitz.