Ein Strafzettel, den ein Mann auf einem Landauer Parkplatz erhalten hat, wirft grundsätzliche juristische Fragen auf. Was gilt, wenn Parklinien kaum noch zu erkennen sind?

Wann ist ein Parkplatz ein Parkplatz? Und wie stellt man sein Auto ordnungsgemäß ab, damit man keinen Strafzettel bekommt? Diese Frage ist für alle Autofahrer elementar. Der Fall eines 71-jährigen Südpfälzers hat dies noch einmal deutlich gemacht. Vor drei Wochen parkte er auf dem öffentlichen Parkplatz in der Klaus-von-Klitzing-Straße nahe dem Media Markt in Landau. Er erhielt von der Stadt ein 20-Euro-Knöllchen. Der Grund laut Stadt: Der Mann blockierte mit seinem Wagen mehrere Parkplätze.

Sein Verwarnungsgeld hat der Minfelder längst bezahlt, doch die eigentliche Frage bleibt: Wie parke ich richtig, wenn auf dem Asphalt kaum noch Markierungen zu sehen sind und damit unklar ist, was für parkende Autos eigentlich gilt? Denn genau diese Frage stellt sich auf diesem Landauer Parkplatz – die RHEINPFALZ hatte sich vor Ort ein Bild von der Lage verschafft.

Wie sichtbar muss eine Regel sein?

Auch der Landauer Fachanwalt für Verkehrsrecht, Martin Kunzendorff, hat sich den Fall auf Anfrage der RHEINPFALZ betrachtet. Er betont: Verkehrsregeln müssen klar, eindeutig und für einen durchschnittlichen Verkehrsteilnehmer nachvollziehbar sein. Das Bestimmtheitsgebot besage, dass Bürger erkennen können, was von ihnen verlangt werde. Sanktionen seien nur zulässig, wenn die Regel ausreichend bestimmt und objektiv wahrnehmbar sei.

Seien Markierungen verblasst oder weitgehend nicht mehr erkennbar, stelle sich die Frage, ob überhaupt ein schuldhafter Verstoß vorliege. Ohne erkennbare Ordnung fehle die Grundlage für eine Verwarnung. Der Bürger schulde dem Staat Sorgfalt – der Staat schulde dem Bürger klare Regeln. „Beides gehört zusammen.“ Und der Landauer Anwalt ergänzt: „Wenn selbst die zuständige Behörde einräumt, dass Markierungen kaum noch sichtbar sind und die Kapazität des Parkplatzes nicht dokumentiert ist, wirft das zumindest Fragen nach der ordnungsgemäßen Ausgestaltung auf“, sagt der Anwalt.

Öffentlich ist nicht grenzenlos

Grundsätzlich sei ein Parkplatz verkehrsrechtlich öffentlich, wenn er tatsächlich für jedermann zugänglich sei und allgemein genutzt werden dürfe. Entscheidend sei die faktische Widmung, nicht das Eigentum. „Sobald die Allgemeinheit dort parken darf, gelten die straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften“, erklärt Martin Kunzendorff. Sei die Fläche öffentlich, dürften Gebühren erhoben werden – aber nur, wenn die Nutzungsregeln ordnungsgemäß angeordnet und für den Durchschnittsfahrer klar erkennbar seien. „Ich halte das Vorgehen der Stadt für rechtswidrig“, erklärt der Fachanwalt.

Der konkrete Fall: Viel Sorgfalt, wenig Farbe

Vor diesem Hintergrund ist der Fall des 71-jährigen Minfelders brisant. Er legte die Parkscheibe ordnungsgemäß aus, was die Stadt ausdrücklich bestätigte. Beanstandet wurde nicht die Parkdauer, sondern die Position seines Fahrzeugs. Er soll mehrere freie Plätze blockiert haben. Bei seiner Ankunft stand nur ein weiteres Fahrzeug am Rand der befestigten Fläche; parallel dazu stellte er sein Auto ab.

Kontrolliert wurde um 9.28 Uhr, zu diesem Zeitpunkt standen laut Stadt fünf Fahrzeuge auf dem Platz. Die Bodenmarkierungen sind an vielen Stellen verblasst und schwer oder gar nicht erkennbar. Die Stadt hatte auf die allgemeine Sorgfaltspflicht verwiesen: Auch ohne Linien müsse so geparkt werden, dass keine Flächen unnötig blockiert werden.

Zahlen oder klären lassen?

Klar ist: Wer ein Verwarnungsgeld bezahlt, akzeptiert den Vorwurf. Wer Zweifel an der Rechtmäßigkeit habe, dürfe die Verwarnung nicht annehmen, sagt der Anwalt. Dann folge das Bußgeldverfahren und möglicherweise die Entscheidung vor dem Amtsgericht. Ein Richter könnte den Bescheid verwerfen. Das Kostenrisiko liegt beim Verkehrsteilnehmer. „Viele Rechtsschutzversicherer bieten keine Kostendeckung für Parkverstöße an“, sagt Martin Kunzendorff. Die Verfahrenskosten können das Verwarnungsgeld deutlich übersteigen. Deshalb müsse man erst einen Verkehrsteilnehmer finden, dem es das wert sei und der es auf ein gerichtliches Urteil, nämlich einen Freispruch, anlege.