Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der neue rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) war am Mittwoch zum Antrittsbesuch an der Universität Landau und brachte direkt Geld mit. Das kommt natürlich immer gut an. Es soll digitalisiert werden wie wild. Und dann soll die Uni ja auch noch mit der in Kaiserslautern fusionieren.

Damit die Fusion aber überhaupt funktionieren kann, müssen zunächst die Unistandorte Koblenz und Landau voneinander getrennt werden. Zurzeit also eine schwierige Dreiecksbeziehung. Noch