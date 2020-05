Darauf hat die Stadtverwaltung hingewiesen. Der Topf ist mit 250.000 Euro gefüllt, einem Teil jener 1,2 Millionen Euro, die die Stadt zur Bewältigung der Krise vom Land bekommen hat. „Die Corona-Krise dauert an und es gibt zahlreiche Bereiche des kulturellen, sportlichen und gesellschaftlichen Lebens, die in der aktuellen Situation auf Unterstützung angewiesen sind“, betonte Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Das Hilfspaket ist im übrigen auch für Härtefälle gedacht, insbesondere Einrichtungen und Institutionen, die nicht in anderen Zuschussprogrammen berücksichtigt werden. Um die zur Verfügung stehende Gesamtsumme für das Hilfspaket noch zu erhöhen, sind die Landauer auch zum Spenden aufgerufen. Einige Großspenden von Firmen sind bereits eingegangen. Anträge und Informationen gibt es unter www.landau.de/zuschussprogramm oder unter Telefon 06341 132002 oder per E-Mail an jasmin.seither@landau.de.