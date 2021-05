Das Vinzentius-Krankenhaus in Landau feiert die 500. Geburt in diesem Jahr. Anton – so heißt der neue Erdenbürger, der am 20. Mai um 22.32 Uhr das Licht der Welt erblickte. Das teilte die Klinik am Dienstag mit. Anton wog der bei der Geburt 3450 Gramm und war 51 Zentimeter groß war. Die Eltern Marie und Martin Lange seien überglücklich und ein bisschen stolz, dass ihr Anton die 500. Geburt war, heißt es in der Pressemitteilung. Die Familie bekam noch einen Blumenstrauß und ein Präsent für Anton überreicht, bevor sie aus der Klinik entlassen wurden. Das Vinzentius-Krankenhaus Landau, im Volksmund „Stift“, ist die einzige Geburtshilfe in der Südpfalz. Die Verwaltung betont, dass der Vater schon während der gesamten Pandemiezeit die werdende Mutter bei der Geburt im Kreißsaal begleiten kann.