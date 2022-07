Wegen Sanierungsarbeiten an der Anschlussstelle Landau-Nord wird die Abfahrt A65 zur B272 in Richtung Speyer einen Tag lang gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität Speyer mitteilt, wird vom 11. bis 15. Juli an der Abfahrt gearbeitet, was den Verkehr leicht beinträchtigen wird. Am Dienstag, 12. Juli, ist eine eintägige Vollsperrung der Abfahrt zur B272 erforderlich, so die Behörde. Die Umleitung führt über Landau-Zentrum zurück zur Anschlussstelle Landau- Nord.