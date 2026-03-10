Der Stadtrat sollte die Entscheidung über eine Anschlusspflicht für das Fernwärmenetz nicht auf die lange Bank schieben. Die Bürger wollen Klarheit.

Das gerade in Teilen wieder rückabgewickelte Heizungsgesetz von Robert Habeck ist zur Chiffre geworden für schlechte politische Kommunikation. Nicht der Inhalt des Gesetzes ließ bei vielen Bürgern die Angst umgehen, sondern vielmehr die Art und Weise, wie es gedeutet wurde, nachdem die FDP es durchgestochen hatte. Auf einmal hatten die Leute den Eindruck, der Grünen-Wirtschaftsminister würde notfalls höchstselbst in den Heizkeller kommen, um die alte Gastherme herauszureißen. Um es kurz zu machen: Gute Kommunikation kann Vertrauen schaffen, schlechte schafft sicher Misstrauen.

Das sollte der Stadtrat im Blick haben, wenn es um die Fernwärmeversorgung Landaus geht. Die Frage, um die sich so vieles dreht, liegt schon seit Längerem auf dem Tisch: Sollen die Bürger verpflichtet werden, sich an das Fernwärmenetz anzuschließen oder nicht? Dem Stadtrat scheint bewusst zu sein, dass es sich dabei um eine sensible und mit politischem Sprengstoff beladene Angelegenheit handelt. Denn es geht nun mal auch um viel Geld für jeden Haus- und Wohnungsbesitzer. Allein der Hausanschluss für die Fernwärme würde einige Tausend Euro kosten.

Es wirkt allerdings so, als schiebe der Stadtrat aufgrund der Brisanz der Frage deren Beantwortung auf die lange Bank. Aber dadurch wird die Brisanz nicht weniger. Das Gegenteil ist der Fall. Deshalb sollte die Landauer Kommunalpolitik Farbe bekennen. Bürger wollen zurecht bald wissen, wo die energiepolitische Reise hingeht. Und was diese kosten wird. Das lässt sich aber eben erst seriös sagen, wenn die Frage der Anschlusspflicht entschieden ist. Die Zeit läuft.