Die Trifelsstadt macht in diesem Jahr gleich bei zwei Freiwilligentagen mit. Am 10. Oktober beteiligt sie sich erstmals am Freiwilligen-Mitmach-Tag des Landes. Für diesen können noch bis zum 21. September Projekte bei der Stadt eingereicht werden. Und am 19. September nimmt Annweiler wieder am Freiwilligentag „Wir schaffen was“ der Metropolregion Rhein-Neckar teil. Diesmal soll der Spielplatz in der Lindelbrunnstraße verschönert werden. Klettergerüst und Schaukel erhalten einen neuen Anstrich. Gesucht werden 10 bis 15 Helfer mit handwerklichem Geschick sowie Sponsoren für Farbe und Pinsel. Anmeldung unter www.wir-schaffen-was.de und dem Projektnamen „Spielplatzertüchtigung in Annweiler“.