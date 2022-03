Die Stadt Annweiler hat eine zentrale Sammelstelle für Hilfsgüter für die Ukraine im Hohenstaufensaal eingerichtet. Das teilt Bürgermeister Benjamin Seyfried mit. Besetzt ist sie von Montag bis Mittwoch, 16. März, wochentags von 11 bis 13 Uhr sowie 17 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 11 Uhr. Benötigt werden Kleidung, Decken, Isomatten und Schlafsäcke, Kinderspielzeug, Hygieneartikel und haltbare Nahrungsmittel. Auch Geldspenden für die Tankfüllung des Transport-Lkw werden gerne genommen, sagt Seyfried. Die Spenden sollen am Donnerstag, 17. März, von einem Team um Peter Grimm zur ukrainischen Grenze gebracht werden. In Annweiler können auch Spenden beim Bindersbacher Brauchtum Verein oder beim evangelischen Gemeindehaus abgegeben werden.