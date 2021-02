Der Pfalzladen Annas Landpartie hat am Dienstag, 16. Februar, mit seinem Umzug von der Theaterstraße in die Kugelgartenstraße begonnen. Eröffnung ist am Freitag, 19. Februar, teilt Inhaberin Anna Köhr mit. Der neue Laden ist größer, „es gibt nun noch mehr Platz für Feinkost und Dekoratives“. Dies sei vor allem der Deckenhöhe von knapp vier Metern geschuldet, wo eine „Produktebibliothek“, ein Regal mit neun Meter Länge, eingebaut worden sei. Köhr bietet künftig auch Produkte aus dem Elsass an. Zum Beispiel Crémant von der Winzergenossenschaft Cleebourg und Tartine, eine Wurstspezialität aus der Nähe von Riquewihr. Auch der Bereich Tischwaren und Geschirr hat mehr Fläche bekommen. Hier sind vor allem Accessoires im Landhausstil zu finden. Annas Landpartie ist auch während des Lockdowns geöffnet.