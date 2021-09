Auch in diesen Herbstferien bietet die Stadt wieder eine Herbstschule an. Wie die Verwaltung mitteilt, sollen Schüler der Klassenstufen 1 bis 9 dort nachholen können, was beim Lernen in der Corona-Zeit vielleicht zu kurz gekommen ist. Die Schüler können das Angebot für eine Woche – sprich von 11. bis 15. oder von 18. bis 22. Oktober – an je drei Stunden pro Tag besuchen; bei Bedarf und entsprechenden Kapazitäten sind aber auch beide Wochen möglich. Besonderer Schwerpunkt liegt auf den Fächern Mathematik und Deutsch, teilt die Stadt weiter mit. Der Unterricht für die Landauer Grundschüler ist in der Grundschule Pestalozzi in der Langstraße 9a, die Klassen der weiterführenden Schulen treffen sich im Otto-Hahn-Gymnasium, Westring 11.

Anmeldung

Anmeldungen sind bis 1. Oktober per E-Mail an herbstschule2021@landau.de oder per Post an Stadtverwaltung Landau, Amt für Schulen, Kultur und Sport, Maximilianstraße 7, 76829 Landau, möglich. Das Anmeldeformular ist online unter www.landau.de/schulanmeldungen zu finden.