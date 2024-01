Am Donnerstag, 16. Mai, fällt um 15 Uhr auf dem Alten Messplatz der Startschuss für das Laufspektakel Firmenlauf. Die Online-Anmeldung für die inzwischen neunte Veranstaltung ist ab sofort auf www.firmenlauf-suedpfalz.de möglich. Unternehmen können sich auf der Website registrieren und sich frühzeitig Startplätze und einen Teamstand sichern. Anmeldeschluss ist am Montag, 29. April. Beim Firmenlauf geht es darum, gemeinsam Sport zu betreiben, den Teamgeist zu stärken und zum Abschluss gemeinsam zu feiern. Das Laufereignis richtet sich an Hobbyläufer, Breitensportler oder auch Nicht-Sportler. Wer möchte, kann auf der 5,3 Kilometer langen Strecke auch gehen oder walken. Alle Neuigkeiten zum Firmenlauf unter www.firmenlaufsuedpfalz.de oder auf Instagram, Facebook und Linkedin.