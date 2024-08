Am 1. November tritt das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft, das es Personen ermöglicht, ihren Geschlechtseintrag im Personenstandsregister zu ändern. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Das Gesetz ersetzt das „Transsexuellengesetz“ und erleichtert trans-, inter- und nicht-binären Personen den Prozess, indem es keine Sachverständigengutachten und gerichtlichen Entscheidungen mehr erfordert. Schätzungen der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität zeigen, dass bei etwa einer von 480 Personen die Geschlechtsidentität nicht zum offiziellen Eintrag passt. Ab sofort können sich Betroffene beim Standesamt Landau anmelden, um nach einer dreimonatigen Bedenkzeit die Änderung vornehmen zu lassen. Die Erklärung ist gebührenpflichtig und erfordert eine persönliche Vorsprache. Termine können unter Telefon 06341/133276 oder 06341/133275 vereinbart werden. Queere Personen und Interessierte können sich vertraulich und unverbindlich bei der Gleichstellungsstelle der Stadt Landau unter Telefon 063417/131080 oder per E-Mail an gleichstellungsstelle@landau.de melden. Weitere Informationen sowie das Antragsformular gibt es auf der städtischen Homepage unter www.landau.de/sbgg.