Die Zooschule Landau bietet für Ferienkinder am Donnerstag, 22. August, von 14 bis 16.30 Uhr eine Zoo-Safari in Kooperation mit dem Büro für Tourismus an. Der Erlebnisrundgang ist für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Dabei bekommen die Kleinen viele Informationen rund um die Zootiere. Die Pädagoginnen und Pädagogen der Zooschule werden auch spannende Materialien zu den Tieren dabei haben wie Eier, Felle, Federn und Schädel zum Berühren und Bestaunen. Ein Höhepunkt wird die hautnahe Begegnung mit einem der Terrarientiere sein. Das 2,5-stündige Programm bietet zudem interessante Einblicke in die Arbeit des Zoos. Anmeldung beim Büro für Tourismus unter Telefon 06341 138310. Kosten (nur in bar): 12,50 Euro für die Safari zuzüglich 2,50 Euro für den Zoo-Eintritt.