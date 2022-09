Die Herbstferien stehen vor der Tür. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Rheinland-Pfalz bietet für alle naturverbundenen Mädchen und Jungen im Alter von neun bis zwölf Jahren vm 24. bis 27. Oktober eine Ferienwoche voller Abenteuer rund um den Hahnenhof bei Oberschlettenbach an. Dieser dient auch als Übernachtungsstätte. Zwei Waldpädagogen werden die Kinder über vier Tage begleiten. Den ganzen Tag durch den Wald streifen, Tiere und Pflanzen entdecken, nach Herzenslust bauen, forschen, basteln, werken, gemeinsam kochen, Geschichten hören, schnitzen, am Lagerfeuer sitzen, den Sternenhimmel beobachten: All das können die Kinder erleben.

Eine Anmeldung ist bis Freitag möglich bei Melanie Christmann-Koch unter E-Mail m.christmann-koch@sdw-rlp.de oder Telefon 0174 2537443. Weitere Infos gibt’s unter www.sdw-rlp.de.