Landau. Auch in diesem Jahr bietet die Landauer Zooschule Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren ein Osterferienprogramm an.

Das fünftägige Programm für maximal 20 Kinder ist nur im Block buchbar und geht von Montag, 29. März, bis Donnerstag, 1. April, plus Dienstag, 6. April, jeweils von 9 bis 13 Uhr. Wegen der Corona-Pandemie kann die Zooschule nicht garantieren, dass das Programm stattfinden wird. Falls die Situation es erlaubt, kann das Programm erweitert werden : Die Kinder können dann ab 8 Uhr in die Zooschule kommen und wahlweise bis 13 oder 16 Uhr bleiben. Die Teilnahmegebühr beträgt 62,50 Euro 9 bis 13 Uhr plus 2,50 Euro Zooeintritt pro Tag. Bei Erweiterung ändert sich entsprechend der Preis, so die Zooschule. Anmeldungen ab sofort in der Zooverwaltung telefonisch zwischen 9 und 12 Uhr unter 06341 137011) oder per E-Mail an zoo@landau.de.