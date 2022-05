Zum 50. SÜW-Jubiläum veranstaltet der Verein Südliche Weinstraße Herxheim am Samstag, 21. Mai, 14 Uhr, eine „Herxheimer Entdeckungstour mit Erdbeerverkostung“. Ob Museum, Kirchberg, Villa Wieser, ehemalige Synagoge: Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes über die Geschichte des Ortes und seiner Menschen. Unterwegs warten Leckereien mit heimischen Erdbeeren auf Gäste. Am Ende erklärt die heimische Landwirtin Ellen Zirker bei einer Erdbeerprobe Anbau und Vermarktung der gesunden Frucht. Die Führung startet im Museumshof in Herxheim und dauert etwa zwei Stunden. Kosten: 15 Euro, für Vereinsmitglieder 13 Euro. Anmeldung unter Telefon 07276 501107 oder per E-Mail an verein-suew@herxheim.de.