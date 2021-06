Die Gemeindebüchereien Altdorf und Freimersheim nehmen erstmals gemeinsam am Lesesommer teil. Für die Aktion wurden extra neue Bücher angeschafft. Vom 5. Juli bis 4. September stellen landesweit Bibliotheken für Sechs- bis 16-Jährige kostenlos aktuelle Kinder- und Jugendbücher zur Verfügung. Am Donnerstag, 1. Juli, können sich die Schüler, nach Klassen gestaffelt, in der Gäuschule anmelden. Mit dabei ist auch das Bücherpony Cisco. Wer mindestens drei Bücher liest und diese bewertet, nimmt an der landesweiten Verlosung teil und erhält Eintrittskarten für die gemeinsame Abschlussveranstaltung. Die Öffnungszeiten der Büchereien und weitere Infos zur Lesesommer-Aktion gibt es unter www.altdorf-pfalz.de und www.freimersheim.de.