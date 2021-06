SÜW/Landau. Mit mehr als 100 Betreuungsangeboten und vielen kostenfreien Eintritten in den Sommerferien geht der Ferienpass des Landkreises Südliche Weinstraße an den Start. Kinder und Jugendliche aus dem Kreis und auch aus der Stadt Landau können die Angebote nutzen.

An neuen Angeboten mangelt es dem Ferienpass auch dieses Jahr nicht: Erstmalig sind das Museum Herxheim und Johnny Rieger mit seinem Wald-Tonstudio dabei. Die vielfältigen Betreuungsangebote unter anderem aus den Bereichen Basteln, Werken, Tiere, Erlebnisse in der Natur, Bewegung und Zirkus sorgen für eine willkommene Abwechslung und sinnvolle Beschäftigung in den großen Ferien. Die Angebote sollen aber auch der Entlastung berufstätiger Eltern dienen und alleinerziehende Mütter und Väter unterstützen. Aus diesem Grund gibt es ein breites Angebot an Betreuungsmöglichkeiten, die sich über mehrere Stunden, Tage oder bis zu einer Woche erstrecken.

Kinder und Jugendliche, die einen Ferienpass erworben haben, können sich für mehrere Betreuungsangebote anmelden. Zudem erhalten sie im Aktionszeitraum vom 17. Juli bis 29. August einmal freien Eintritt in den Landauer Zoo und den Wild- und Wanderpark in Silz sowie einen ermäßigten Eintritt in den Indoorspielplatz Tibolin in Offenbach. Des Weiteren gibt es zehn freie Eintritte für die Schwimmbäder in Bad Bergzabern, Billigheim-Ingenheim, Herxheim und Steinfeld. Alle Angebote finden unter den aktuell geltenden Hygieneregeln statt, deshalb kann es noch zu Veränderung kommen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Ferienpass in diesem Jahr nur online verkauft.

Info



Die Ferienpässe können ab sofort nur über das Onlineportal www.suew.feripro.de erworben werden. Ein Pass kostet drei Euro. Über das Portal kann man sichn auch für die Veranstaltungen anmelden. Die Plätze werden am Montag, 5. Juli, ausgelost. Am Mittwoch, 7. Juli, wird das Onlineportal wieder freigegeben und es ist möglich, Restplätze zu buchen.