Der 8. dm-Firmenlauf Südpfalz in Landau steht vor der Tür. Wie die Agentur n plus sport mitteilt, ist für den Lauf am 17. Mai am Dienstag Anmeldeschluss. Es gibt wie gewohnt eine Zeltstadt auf dem Alten Messplatz, Live-Musik der Band Project xXx und Verpflegung. Die Wertungen sind „Größtes Team“ und „Azubi-Superstar“. Beim „Kreativ-Preis“ werden kreative Team-Outfits prämiert.

Anmeldung



Bis 2. Mai im Netz unter firmenlauf-suedpfalz.de.