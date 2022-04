Am Donnerstag, 19. Mai, startet um 18.30 Uhr der DM-Firmenlauf Südpfalz auf dem Alten Messplatz in Landau. Dort stehen dann auch Cateringstände, Teamzelte und die Bühne mit Live-Musik und Siegerehrung. Die Laufstrecke ist fünf Kilometer lang. Bis kommenden Montag, 2. Mai, können Unternehmen ihre Teams noch online anmelden unter www.firmenlauf-suedpfalz.de. Startunterlagen gibt es kurz vor dem Lauf: Entweder am Montag, 16. Mai von 14 bis 18 Uhr im DM-Drogerie Markt am Rathausplatz oder am Veranstaltungstag selbst, ebenfalls von 14 – 18 Uhr am Infostand auf dem Alten Messplatz.