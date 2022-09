Am Mittag des 12. September wurde in Kapellen-Drusweiler in der Raiffeisenstraße ein blauer Anhängebagger mit gelber Baggerschaufel gestohlen, der in einem Garten abgestellt war, wie der Polizei jetzt mitgeteilt wurde. Es handelt sich laut Polizei um einen Schmalspurschlepper mit Baggerschaufel, der an ein Fahrzeug angehängt werden kann. Hinweise werden unter Telefon 06343 93340 erbeten.