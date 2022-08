Einen Sachschaden in Höhe von 120.000 Euro hat ein land- und fortwirtschaftlicher Anhänger am Kaplaneihof in Kapellen-Drusweiler verursacht, wie die Polizei berichtet. Der Anhänger war in einer Scheune abgestellt. Nachdem der Eigentümer die Keile unter dem Anhänger entfernt hatte, machte sich das Gefährt nach etwa zehn Minuten selbstständig und rollte aus der Scheune die leicht abschüssige Wiese hinab, bis er von einem abgestellten Traktor gestoppt wurde. Dieser kippte um und wurde stark beschädigt.