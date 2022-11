Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in der Hauptstraße in Heuchelheim-Klingen auf einem frei zugänglichen Platz einen Anhänger mit silberner Farbe besprüht. Die Polizei beziffert den Schaden auf 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06341 2870 zu melden.