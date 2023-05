Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Hin und Her um Astrazeneca hat viele Menschen verunsichert. Im Impfzentrum in Landau versuchen einige, mit allen Mitteln an andere Vakzine heranzukommen. Manche werden ausfällig. Die Nerven liegen blank. Wird der Stoff zum Ladenhüter?

Die Ärzte im Landauer Impfzentrum müssen sich zurzeit einiges anhören, auch Unschönes. Erst am Dienstag habe ihm eine Kollegin berichtet, sie sei von einer älteren Person beschimpft