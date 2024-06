In der Straße Im Vogelsang in Landau ist es am Donnerstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 27 und 29 Jahren gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde der Ältere der beiden Streithähne durch ein Messer leicht verletzt. Die Polizei nahm den Angreifer vorläufig fest und durchsuchte dessen Wohnung nach Beweismitteln. Neben dem Tatmesser konnte sie eine Armbrust und auch Betäubungsmittel sicherstellen. Der 27-jährige Beschuldigte wurde später wieder auf freien Fuß entlassen.