Der Angelverein Queichtal hat am Samstag mit 14 Helfern zwischen Schneider- und Landkommissärstraße die Queich gereinigt. Dies war bereits seine 42. Aktion, teilte Schriftführer Stefan Spies am Wochenende mit. Der Aktionstag fand statt, obwohl im April durch eine Gewässerverschmutzung nahezu der gesamte Fischbestand in der Queich gestorben war. Die Ursache dafür ist bis heute nicht aufgeklärt. Die Freiwilligen haben stundenlang im Bachbett gearbeitet und teils unter großen Mühen all den zugeschwemmten Unrat geborgen, den achtlose Mitbürger hineingeworfen hatten. „Erst am zentralen Sammelplatz sieht man dann das ganze Ausmaß der Verschmutzung“, so die Vereinsmitglieder. Dort finden sich dann Altreifen, Fahrräder, Plastikplanen, Stofffetzen und Altkleider, Blechdosen, Eisenschrott, Hausmüll, Gartenabfälle, unerlaubt entsorgte Ernteabfälle und vieles mehr. Insgesamt wird jährlich fast ein ganzer Container mit Queichmüll befüllt. Insgesamt hat der Verein einen zwölf Kilometer langen Abschnitt der Queich gepachtet. Sobald die Behörden mit der Schadensbearbeitung fertig sind, will der Verein wieder mit der Ansiedelung von Fischen beginnen.