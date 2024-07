Die Ausländerbehörde der Stadt Landau steht derzeit unter enormem Druck. Das bestätigt die Verwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ. Anlass war der Hinweis eines Wahl-Landauers, dass er nach der bestandenen Prüfung des Deutschkurses drei Monate auf seinen unbefristeten Aufenthaltstitel warten müsse. Der Termin zur Abholung des Papiers wird online vergeben.

Wie bundesweit in vielen anderen Ausländerbehörden auch, gebe es immer mehr Fälle, eine große Fluktuation beim Personal und Probleme bei Nachbesetzungen, teilt die städtische Pressestelle in Landau mit. Konkrete Zahlen kann sie nicht nennen. All das führe dazu, dass die verbliebenen Mitarbeiter sehr stark belastet seinen – und letztlich auch zu längeren Bearbeitungs- und Wartezeiten. Auch das Abholen einer Aufenthaltserlaubnis sei mit Nacharbeiten verbunden. „Das geht nicht mal eben so“, sondern koste mehr Zeit als die persönliche Beratung vor Ort.

Angesichts hoher Fallzahlen und des fehlenden Personals sind Termine bis Oktober vollständig ausgebucht, informiert die Pressestelle. Die Sommerferien hätten zusätzlich noch für ein erhöhtes Arbeitsaufkommen gesorgt. Alle Mitarbeiter seien bemüht, Notfalltermine über die Terminvergabe hinaus möglich zu machen. Kontaktaufnahme ist möglich unter auslaenderbehoerde@landau.de.