Das Landgericht Landau verhandelt derzeit gegen einen 56 Jahre alten Mann über dessen möglicherweise gerichtlich anzuordnende Einweisung in eine psychiatrische Klinik.

Der Mann hatte Ende November in Landau seiner damals 86-jährigen Tante mit einem Messer in den Rücken gestochen und sie damit schwer verletzt. Das Motiv für die Tat soll der Zorn des Beschuldigten auf seine Verwandte gewesen sein, die angeblich gedroht hatte, ihn enterben zu wollen. Er soll dann ein Messer aus einer Küchenschublade genommen und hinterrücks auf die alte Dame eingestochen haben.

Die Klinge des Messers drang etwa drei Zentimeter tief ein und verletzte dabei die Lunge. Im Anschluss an die Tat wählte der Beschuldigte selbst den Notruf, allerdings ohne seinen Namen zu nennen, und verließ dann die Wohnung der Frau. Nachbarn reagierten auf ihre Hilferufe und leisteten Beistand, bis der Rettungswagen eintraf.

Vorgesetzten beschimpft

Ganz in der Nähe des Hauses wurde der Beschuldigte dann von der Polizei aufgegriffen und ließ sich widerstandslos festnehmen. Den Beamten war er nicht gänzlich unbekannt. Sie wussten um seine psychischen Probleme und brachten ihn nach ersten Untersuchungen und der Vernehmung in die Pfalzklinik, wo er seither bereits untergebracht ist.

Der 56-Jährige leidet nach früheren Diagnosen an einer massiven Alkohol-Abhängigkeit sowie an einer bipolaren Störung mit depressiven Phasen. Er war bereits mehrfach in Behandlung, längere Zeit auch stationär nach einem Suizidversuch. Laut einem früheren Gutachten begann er schon mit 13 Jahren, Alkohol zu konsumieren, hatte schon bald wie sein ebenfalls alkoholkranker, verstorbener Vater ein Problem mit der Abhängigkeit. Er absolvierte nach der mittleren Reife eine Ausbildung und war bis 2020 in einer Firma beschäftigt. Dann trennte man sich von ihm, als er einen Vorgesetzten in den sozialen Medien beschimpft und beleidigt haben soll.

Versuchter Mord?

Der Mann wurde zunächst wegen gefährlicher Körperverletzung beschuldigt, im Rahmen der Ermittlung wurde dann noch ein weiterer Vorfall einbezogen. Im Sommer 2020 soll er seine Schwägerin mit einem Teleskop-Schlagstock angegriffen und verletzt haben. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft könnten beide Delikte auch als versuchter Mord gewertet werden, da als Qualifizierungsmerkmale für das Tötungsdelikt Heimtücke (im Fall der Tante) sowie niedrige Beweggründe (Schwägerin) in Betracht kommen könnten.

Im Zuge der Beweiserhebung verlas die Vorsitzende Richterin zahlreiche Berichte und Stellungnahmen der ermittelnden Beamten sowie einige medizinische Gutachten. Die Verhandlung wird am 31. Mai um 9 Uhr fortgesetzt, unter Umständen kann an diesem Tag auch schon das Urteil verkündet werden.