Im April soll ein junger Mann aus Somalia in Bad Bergzabern einen anderen Mann mit 39 Messerstichen getötet haben. Seit Freitag muss sich der 19-Jährige wegen Mordes vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts in Landau verantworten. Das Opfer stammte aus Gambia und war der Mitbewohner des Angeklagten. Beide wohnten mit anderen Asylbewerbern in einem Mehrfamilienhaus in einem ruhigen Viertel der Kurstadt.

Stimmen im Kopf hätten Tat verlangt

Der 19-Jährige berichtete dem Gericht, das Opfer hätte ihn verfolgt und nie in Ruhe gelassen. Er habe unmögliche Dinge von ihm verlangt, deshalb habe er sich wehren müssen. Die Stimmen in seinem Kopf hätten das verlangt. Schon zu Beginn der Verhandlung hatte er erklärt, der Grund seiner Inhaftierung sei die Tatsache, dass er verhext sei. Er wisse und fühle das genau. Er sei nicht zuletzt deswegen nach Europa gekommen, um hier vielleicht Heilung zu finden.

Der Sohn von Hirten-Nomaden aus Somalia konnte ein genaues Geburtsdatum nicht angeben: In der somalischen Steppe gibt es keine Standesämter, als Geburtsjahr sei später das Jahr 2000 angegeben worden. Er habe zehn Geschwister, die zum Teil mit der Familie umherziehen würden. Etwa vier Jahre lang lebte er bei seiner Familie, dann wurde er zu Verwandten in eine nahe Stadt gebracht. Als der Onkel in die Schweiz emigrierte, habe auch er sich auf die Flucht begeben. Über Italien kam er 2016 nach Deutschland, wo er in verschiedenen Orten lebte, Sprachkurse absolvierte und teilweise eine Berufsschule besuchte.

Nachbarn beobachteten Sturz von Balkon

Nachbarn hatten am Nachmittag des 25. April den Streit zwischen den beiden Männern auf dem Balkon der Wohnung beobachtet, die Polizei alarmiert und einen Krankenwagen gerufen, nachdem die Männer bei dem Gerangel vom Balkon gestürzt waren. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Opfers feststellen. Der Angeklagte wurde nach seiner Verhaftung in eine Klinik eingewiesen.

Mehr zum Thema:

Anklage gegen mutmaßlichen Messerstecher: Staatsanwaltschaft geht von Heimtücke aus