Ein angebranntes Essen hat am Samstag gegen 17.15 Uhr in der Berliner Straße in Landau zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei geführt. Wie die Polizei berichtet, wurden die Dienste zu einem Einsatz wegen starker Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Menschen oder das Gebäude kamen nicht zu Schaden. Der 21-jährige Bewohner einer Kellerwohnung konnte nicht angetroffen werden. Er hatte wohl einen Topf mit Essen auf dem Herd vergessen, berichtet die Polizei.