Angebrannte Kartoffeln haben am Mittwochvormittag für einen Großeinsatz gesorgt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, schlug der Rauchmelder in einem Haus Alarm. Damit ging ein Signal an die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz und Polizei. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine ältere Frau ihre Kartoffeln auf dem angeschalteten Herd vergessen hatte. Die Seniorin nahm keinen Schaden.